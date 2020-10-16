مي نور الشريف تتذكر والدها ومحمود ياسين بهذه الطريقة

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شاركت الفنانة مي نور الشريف صورة جمعت والدها بالفنان الراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "نور الشريف"، تعليقا قائله: "الله يرحمهم ويغفر لهم".



يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفى صبا يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ79 عاما، وانطلقت جنازته من مستشفى المعادي صباح الخميس وأعلن عن ذلك نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



والجدير بالذكر أن عدد كبير من الفنانين نعو وفاة الفنان الكبير محمود ياسين وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي إلى حزن شديد على وفاته.