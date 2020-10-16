باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء المغربي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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بات مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام الرجاء البيضاوي المغربي صعبة للغاية، بعد نقل اللاعب إلى إحدي مستشفيات المغرب للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

بديل فرجاني ساسي أمام الرجاء البيضاوي المغربي

ويفكر المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، في الإعتماد على أحمد سيد "زيزو" لتعويض التونسي فرجاني ساسي.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني بنادي الزمالك، أن الأخير  يجهز زيزو لمجاورة طارق حامد في خط الوسط، خلف ثلاثي الوسط الهجومي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، في وجود مصطفى محمد في مركز رأس الحربة. 

ويحل الزمالك ضيفًا على الرجاء المغربي الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 من الشهر الجاري بمصر.

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