تشيلسي يخطط لضم نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي لم يحسم مستقبل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في صيف 2022.





وأفادت شبكة توتو ميركاتو ويب الإيطالية بأن تشيلسي يضع النجم الأرجنتيني على أجندته من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.





وألمحت الشبكة الإيطالية أن العديد من التقارير أكدت في الفترة الأخيرة أن يوفنتوس حريص للغاية على تجديد عقد ديبالا البالغ من العمر 26 عامًا ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم التجديد.





وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن باولو ديبالا يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي ولعب مع السيدة العجوز حتى الآن 228 مباراة وسجل 95 هدفًا وصنع 38 هدف آخرين.



