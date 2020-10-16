تشيلسي يخطط لضم نجم يوفنتوس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي لم يحسم مستقبل نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في صيف 2022.

وأفادت شبكة توتو ميركاتو ويب الإيطالية بأن تشيلسي يضع النجم الأرجنتيني على أجندته من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن العديد من التقارير أكدت في الفترة الأخيرة أن يوفنتوس حريص للغاية على تجديد عقد ديبالا البالغ من العمر 26 عامًا ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم التجديد.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن باولو ديبالا يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي ولعب مع السيدة العجوز حتى الآن 228 مباراة وسجل 95 هدفًا وصنع 38 هدف آخرين.

أخبار تهمك

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الوداد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مصرع 5 مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 34 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي