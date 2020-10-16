كلوب يرفض الهجوم على محمد صلاح بسبب فضيحة أستون فيلا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الهجوم على محمد صلاح نجم الريدز، وما قدمه أمام أستون فيلا على الرغم من الخسارة بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين.

وعن ما قدمه صلاح أمام أستون فيلا،  قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي المرسيسايد: " صلاح محل إعجاب كبير، لقد سجل مرتين أمام أستون فيلا، ولكنه يرغب في التسجيل في مباريات أخرى عندما نفوز، وبشكل عام لقد كان جيدًا حقًا، متكامل، مشارك، خيار مناسب لنا، ولا يزال في النهاية رائع".

وتابع:" كل هؤلاء اللاعبين مزيج من القدرة الطبيعية والعمل، وبدون ممارسة ليس لديك فرصة، وكما قلت مهارات صلاح رائعة، ولكن بدون أسلوبه وشخصيته، لن يكون اللاعب الذي أصبح عليه الأن، لذلك فهو مزيج بين المهارة والشخصية".

ويواجه ليفربول فريق إيفرتون، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الـ5 من البريميرليج، في مباراة ستكون صعبة للغاية على الفريقين، نظرًا لتاريخ مواجهة الثنائي الحافل بالأحداث المثيرة.







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