الوداد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

تعرض نادي الوداد البيضاوي المغربي لصدمة كبيرة وذلك بسبب غياب أيوب العملود لاعب الفريق خلال مباراة الغد التي ستجمعه بالأهلي المصري في ذهاب نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا.





وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن غياب مدافع الوداد يرجع لعدم جاهزيته بسبب الإصابة التي يتابع العلاج لتجاوزها، بالإضافة إلى أن المدرب الأرجنتيني جاموندي يفاضل بين نوصير وشينا لتعويض غياب العملود في مركز الظهير الأيمن، وأن كفة نوصير هي الأرجح بسبب خبرته الكبيرة.





وتابعت الصحيفة أن الجهاز الفني للوداد يبذل جهودا مضاعفة لمساعدة العملود على استعادة كامل عافيته قبل مباراة العودة في القاهرة المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري.



