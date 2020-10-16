لإدارتهما شبكة دعارة.. القبض على رجل وزوجته يصوران راغبي المتعة في كفر الشيخ

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، من القبض على فتيات كونوا تشكيلاَ تخصص في الأعمال المنافية للاداب وتم تحرير محضر يحمل رقم 4400 إرادي المركز وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.

كانت مباحث مركز البرلس برئاسة الرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث المركز إستقبل المدعو أسامه. م. ع يطلب تحرير محضر ضد مجهولين قاموا بإرغامه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة تحت تهديد السلاح في مزرعة أسماك يرجح كونها على الطريق الدولي وطلب تقديم فلاشة تحتوي على عدد من المقاطع الجنسية لسيدتين يدعى س. م. ع. مقيمه بيلا وأخرى ر. ع. ا. مقيمه إبشان.

وبعرض العقيد أحمد الجمل مأمور مركز البرلس والرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث المركز البلاغ علي اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ واللواء إيهاب عطيه مدير إدارة البحث الجنائي واللذان أمرا بسرعة ضبط السيدتين وسرعة عمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها والوقوف على مدى صحة البلاغ وضبط الجناه.

تشكل فريق بحث يتراسه العميد ياسر علي عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية ويضم فريق البحث العميد هيثم عبدالمقصود رئيس فرع الحامول والعقيد أحمد العماوي مفتش مباحث المركز والرائد سعد اللبيشي رئيس مباحث المركز وبمعاونة النقيب حسام جنيدى معاون مباحث المركز.



تم إلقاء القبض عليهما وبسؤالهما أقروا بقيام المدعو أسامه. م. ع. وزوجته الدعوه رباب. م. ا. بالضغط عليهم مستغلين ظروفهم المادية الصعبة وتصويرهما أثناء ممارستهم للدعارة والضغط عليهم بتلك الفيديوهات وتشغيلهم في الدعارة وتصوير الرجال راغبي المتعة الحرام وقيام المتهم وزوجته بجمع عدد من المعلومات عن الضحية من حيث الاسم ومحل الإقامة والايميل الخاص ورقم الهاتف المحمول وإرسال عدد من المقاطع الإباحية السابق تصويرها له أثناء ممارسته الرزيلة لينصاع إليهم وتلبية طالباتهم وإرساله المبالغ المالية المطلوبة اليهم.

تم ظبط المتهم وزوجته وبمواجهتهم بأقوال المتهمين الآخرين انكر وبتضيق الخناق إعترف واقرا بفعلته.

تم ضبطه وضبط زوجته وتم إقتيادهم لديوان المركز وتم تحرير محضر يحمل رقم 4400 إداري المركز وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.

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