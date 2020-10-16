رئيس الاتحاد الألماني: لست سعيدا بإنجازاتي حتى الآن

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
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أكد فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم على عدم رضاه عن إنجازاته خلال أكثر من عام واحد بقليل من توليه المنصب.

وقال كيلر في مقابلة لمجلة "فوكاس" من المقرر أن تنشر غدا السبت :"لست سعيدا إزاء ما حققته من أهداف في الاتحاد الألماني."

وقال كيلر /63 عاما/ إنه تم إحراز تقدم في حل قضية كأس العالم 2006 بألمانيا، والمتعلقة بتحويل مبلغ مثير للشبهات قيمته 7ر6 مليون يورو (9ر7 مليون دولار) في عام 2005، وأضاف :"لكن يتعين علينا الإسراع في الإصلاحات الشاملة".

وأشار إلى أن الاتحاد الألماني بحاجة إلى التطوير فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاقتصادية، وكذلك فيما يتعلق بقواعد حرية التعبير.

وقال كيلر :"لا يمكن أن يرفع الاتحاد الألماني لافتة مناهضة للعنصرية في الاستاد، ولا يسمح في الوقت نفسه للاعبين بالتعبير عن رفضهم للعنصرية."

وكان كيلر، الرئيس السابق لنادي فرايبورج، قد انتخب رئيسا للاتحاد الألماني في 27 سبتمبر 2019 .

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