البنتاجون: مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة بمحافظة إدلب شمالي سوريا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) حسب سكاى نيوز مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة خلال عملية جوية أميركية بمحافظة إدلب شمال سوريا 

وأحبط الجيش اللبناني، عملية تهريب كمية كبيرة من مادة الوقود المدعومة من قبل المصرف المركزي إلى سوريا.

وأعلن الجيش، في بيان، ضبط 20900 لتر من الوقود، وخزانين سعتهما 40 ألف ليتر ومضختين كهربائيتين وخرطوم طوله 50 مترا في منطقة البقيعة - وادي خالد.


 
وتتم عملية التهريب من خلال ضخ البنزين إلى خارج الأراضي اللبنانية.

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