تعليق جديد من رئيس وزراء بريطانيا عن اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس إن بعد 45 عامًا من العضوية مع الاتحاد الأوروبي، ليسوا مستعدين … لمنح هذا البلد نفس الشروط مثل كندا”

وأوضح جونسون أن بلاده تستعد الآن لاتفاق تجاري على غرار أستراليا مع الاتحاد الأوروبي “بقلوب عالية وثقة تامة”

وقال إن المملكة المتحدة ستستعد الآن للانفصال عن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي دون التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة.