تعليق جديد من رئيس وزراء بريطانيا عن اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:15 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
Advertisements

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس  إن بعد 45 عامًا من العضوية مع الاتحاد الأوروبي، ليسوا مستعدين … لمنح هذا البلد نفس الشروط مثل كندا

 

وأوضح جونسون أن بلاده تستعد الآن لاتفاق تجاري على غرار أستراليا مع الاتحاد الأوروبي “بقلوب عالية وثقة تامة

وقال إن المملكة المتحدة ستستعد الآن للانفصال عن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي دون التوصل إلى اتفاقية تجارية جديدة.

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 6 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على بديل ساسي أمام الرجاء المغربي

منذ ساعة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الوداد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مصرع 5 مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:01 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي