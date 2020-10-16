أول تعليق من الأهلي على اختيار مصر لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا

علق النادي الأهلي على اختيار مصر لتنظيم نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الحالية والتي يشارك فيها الفريق بالدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي.





وكانت قرعة الاتحاد الافريقي صباح اليوم قد اسفرت عن اختيار مصر لتنظيم نهائي البطولة في حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي يوم 6 نوفمبر.





وقال العمدي محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى: "هناك سعادة كبيرة باستضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا أنه لأمر رائع لمصر وللقطبين الأهلى والزمالك".





واضاف: "اختيار مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا سوف يزيد من دوافع لاعبي الأهلي للوصول للمباراة النهائية والاقتراب من حصد اللقب".





واكد مرجان على أن مصر قادرة على تنظيم نهائي البطولة بشكل رائع كما حدث من قبل في العديد من البطولات والألقاب الإفريقية السابقة.