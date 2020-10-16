وكيل تعليم البحيرة لـ"الفجر": 24 مدرسة جديدة تدخل الخدمة واستعدادات لاستقبال العام الجديد (فيديو)

وتشمل المبادرة أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وإعداد خطة وقائية تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروسات، وكذا نظافة الأفنية والأسوار والطرقات والفصول ودورات المياه والتشجير مع تجديد الأعلام ودهان الأسوار ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحي والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتأمينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ورفع جميع الرواكد الخشبية ومتابعة النوافذ وسلامتها واستبدال التالف منها وتقليم الأشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك.





هنأ الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ببدء العام الدراسي الجديد والذي سينطلق غدا السبت 17 أكتوبر 2020، متمنيا أن يكون عاما دراسيا سعيدا عليهم جميعا، مشيرا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال التعليم من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.وطمأن "سعد" أولياء الأمور بأنه تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بمحافظة البحيرة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وسط الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الانتهاء من تطهير وتعقيم جميع المدارس علي مستوي محافظة البحيرة، وتم توجيه جميع مديري الإدارات التعليمية بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات والحفاظ علي المسافة الآمنة بين الطلاب داخل الفصول.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الدراسة هذا العام ستكون بشكل مختلف، فسيكون الحضور لمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي ثلاث أيام لمدارس الفترتين وأربعة أيام لمدارس الفترة الواحدة، ومن الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي سيكون الحضور يومين في الأسبوع وذلك من خلال وضع جدول لكل مدرسة مستقلة، بالإضافة إلي إعطاء مديري المدارس الحرية الكاملة في تنظيم مدرسته بحسب الإمكانيات المتاحة له.وأشار "سعد" أن محافظة البحيرة ستشهد هذا العام دخول عدد 24 مدرسة جديدة تبلغ تكلفتها 200 مليون جنية الأمر الذي سيسهم في تطوير الأداء والحد من الكثافات والتيسير على الطلاب وذويهم، وأنه تم خلال العامين الماضيين إنشاء عدد 200 مدرسة جديدة تجاوزت تكلفتها 1.4 مليار جنية، تم استلام ١٠١ مدرسة بتكلفة ٦٧١ مليون جنية وجاري العمل بعدد ٩٩ مدرسة أخرى بتكلفة ٧٢٩ مليون جنية، بالإضافة إلي عمل الصيانة الشاملة لعدد 127 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 151 مليون جنية، حيث تم الانتهاء من عدد ٨٠ مدرسة وجاري العمل بعدد 47 مدرسة أخرى منهم 41 تعليم عام وعدد 6 تعليم فني.كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استمرار المتابعة الميدانية لجميع مدارس المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات والتعليمات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد مع استمرار أعمال مبادرة "احمي نفسك احمي بلدك" بمدارس المحافظة، بهدف نشر الوعي الثقافي والصحي لدى العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وتنمية روح التعاون البناء والفعال بين الجميع للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.