نجم الوداد المغربي يغيب عن مباراة الأهلي بعد إصابته بـ"كورونا"

تلقي الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي صدمة جديدة قبل المواجهة المرتقبة ضد النادي الأهلي المصري المقرر لها مساء غدا السبت، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت تقارير صحفية مغربية إصابة أحد لاعبي فريق الوداد المغربي بفيروس كورونا، وتأكد غيابه عن مباراة فريقه ضد نظيره الأهلي المصري المقرر لها غدا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية اليوم الجمعة، أن فريق الوداد المغربي خضع لمسحة "كورونا" استعداداً لمباراة الأهلي، وأثبتت نتائج التحاليل إصابة اللاعب صلاح الدين السعيدي وإداري الفريق بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الصحيفة المغربية أن الثنائي السعيدي وإداري الوداد خضع للعزل الصحي على الفور بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا ويتلقيان العلاج والرعاية الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس.





وأكدت الصحيفة غياب السعيدي عن الوداد المغربي في مباراته ضد الأهلي المصري والتي ستقام مساء السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لينضم لقائمة الغيابات العديدة للفريق المغربي في مباراة الغد.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي مساء غدا السبت، على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر الجاري في مصر.



