رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن التعاقد مع وليد أزارو حتى ٢٠٢٢









أعلن نادي الاتفاق السعودي رسيما تعاقده مع المغربي وليد أزارو حتى صيف ٢٠٢٢ قادمًا من النادي الأهلي.





ونشر النادي السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعاقده رسميا مع اللاعب مغردًا :"وليد أزارو اتفاقي حتى ٢٠٢٢".





ولم يكشف الاتفاق السعودي عن قيمة الصفقة لكن مصادر داخل النادي الأهلي أكدت بأن الاتفاق تم بين كلا الناديين على دفع النادي السعودي إلى الأهلي مبلغ ٨٠٠ ألف دولار.



