كلوب يتحدث عن مواجهة ليفربول المرتقبة أمام إيفرتون

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"جميع مواجهاتي ضد إيفرتون كانت صعبة وعلينا أن نلعب بصورة أفضل لكن الجيد أنه كنا مركزين بهذه المواجهات، دوماً ما نحترم ايفرتون ولطالما فعلنا ذلك".

وأضاف :"الجميع بإمكانه رؤية العمل الجيد الذي قام به أنشيلوتي مع إيفرتون هذا الصيف".

وتابع :"كارلو مدرب رائع واستغل الوقت الذي كان لديه للبناء والآن هم فريق مدهش ويمثل تحدياً كبيراً لنا، علينا أن نكون جاهزين وبإمكاننا إظهار ذلك".

وواصل :"بشكل عام فرق الدوري جميعها تبدو جيدة جداً، الكثير منهم قاموا بصفقات رائعة وسيتحسنون بدون شك".

وزاد :"سمعت أن ايفرتون لم يحقق اي فوز بالديربي بأخر عشر سنوات، آمل أن يستمر ذلك لكن بصراحة لم نفكر بهذه الإحصائية، بإنتظارنا مهمة صعبة جداً وعلينا أن نكون جاهزين".

وتطرق للحديث عن المصري محمد صلاح قائلا :"معجب جداً بما قدمه حتى اللحظة، سجل هدفين ضد الفيلا لكنه يفضل التسجيل عندما نفوز، هو جيد جداً حتى الآن".

وأوضح :" صلاح ساهم بجميع الهجمات، إنه خيار خطير جداً على الخصم ولديه قدرة تسديدة مميزة".

وأردف :"كل لاعبينا ومنهم صلاح هم مزيج من الموهبة والعمل فبدون التدرب لن يكون لديك أدنى فرصة، مهارات صلاح مميزة لكن بدون أسلوبه المعتاد والتزامه لما كان اللاعب الذي عليه هو اليوم".

وأشار :"باستثناء كيتا، تشامبرلين وأليسون، الجميع بحالة جيدة ولاعبينا الدوليين عادوا بجاهزية ولياقة عالية".

واختتم حديثه :"هذه المباراة مهمة وكبرى بهذه المدينة، لن تجد أحد هنا ليس مهتماً بهذه المباراة او لا يشجع أحد الفريقين، لا أعلم إن كانت المباراة تبدو أكبر بسبب الوضع الراهن لكنها مهمة كأي مباراة ديربي أخرى وليس بسبب كورونا".

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