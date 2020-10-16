باكو تتهم يريفان بقصف جيب أذربيجاني عند حدود إيران

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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اتهمت أذربيجان اليوم الجمعة أرمينيا بقصف جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، وهي جيب أذربيجاني يقع عند الحدود مع تركيا وإيران.

 

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نشرته اليوم أن القوات الأرمنية أطلقت أمس الخميس من مقاطعة قبادلي الخاضعة لسيطرتها والمجاورة لمنطقة قره باغ المتنازع عليها صاروخا تكتيكيا على مقاطعة أردوباد التابعة لجمهورية نخجوان (التابعة لدولة أذربيجان)، مشيرة إلى أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات بين السكان المحليين ولم يلحق ضررا بالمرافق المدنية.

 

كما حملت الوزارة القوات الأرمنية المسؤولية عن استمرار قصف مقاطعات ترتر وغورانبوي وآقدام وفضولي وآقجبدي في أذربيجان.

 

من جانبها، نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك" إطلاق أي صواريخ باتجاه مقاطعة أردوباد، محملة القيادة العسكرية والسياسية في أذربيجان"فبكرة الهجوم من أجل توسيع رقعة النزاع جغرافيا".

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