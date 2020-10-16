منتخب شباب مصر يواجه الديوانية العراقي وديا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق الديوانية العراقي احد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي يوم الأحدالمقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لإستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوحً الذي بدأ منتصف نوفمبر الماضي.    

ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال إفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.


من جهة أخري يجري حسام أشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث ايام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر أن يعود الي المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.

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