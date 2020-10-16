بيراميدز يؤدي أول تدريباته بالمغرب بملعب "كهرما"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يؤدي فريق الكرة بنادي بيراميدز أول تدريباته اليوم، الجمعة، في مدينة كازبلانكا، بملعب "كهرما" استعدادا لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ووصلت بعثة بيراميدز للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أولى التدريبات مساء الجمعة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.


كما يجري جميع أفراد بعثة نادي بيراميدز مسحتان طبيتان قبل خوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، تطبيقا للتعليمات الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.


أوضح الجهاز الطبي لبيراميدز، أنه وفقا للبروتوكول الطبي، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازبلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من ٢٤ ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.


شدد الجهاز الطبي على أن البعثة كانت أجرت مسحتين قبل السفر للمغرب جاءت جميع نتائجها سلبية تماما، تمهيدا لخوض المواجهة الهامة بنصف النهائي القاري.


وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.

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