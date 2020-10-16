الفنان إيمن عزب يستعد لافتتاح العرض المسرحي "عيله الفقري"

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يستعد الفنان ايمن عزب مدير المسرح الكوميدي لافتتاح العرض المسرحي عيله الفقري من إنتاج البيت الفني للمسرح.



والعرض بطوله الفنان محمد الصاوي والفنانه فاطمه الكاشف ومجموعه كبيره من الفنانين المتميزين تاليف احمد الملواني واخراج محمد متولي



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نظم مسرح الطفل والأسرة المصرية، علي مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، عرض "دودو وبوابة البحر" نتاجًا لورشة فنون مسرح الطفل، بطولة الفنان علاء زينهم وبمشاركة 14 طفل وطفلة ونخبة من الشباب الموهوبين، وذلك في إطار كوميدي استعراضي غنائي بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية لدي الأطفال وتقديم معلومة مفيدة لهم.



تدور أحداث المسرحية، في قاع البحر بين الطفل دودو "معتز المتيت" وأخته لولى "ملك أيمن"، وسط أحداث مشوقة ومثيرة في صراع بين الخير والشر للبحث عن بوابة البحر للرجوع مرة أخرى لسطح الأرض، حيث يقوم الطفل دودو بإنقاذ ممكلة الخير من الأشرار ولعنتهم عن طريق الصدق والأمانة ولا يخلف الوعد مما ترتب عليه إنقاذ مملكة الخير وعودة دودو وأخته إلى سطح الأرض بأمان.



وقال الفنان إيهاب مبروك رائد مسرح الطفل بالإسكندرية، أن أحداث المسرحية مليئة بالقيم والمعاني الأخلاقية في إطار كوميدي غنائي استعراضي ينشر البهجة والسعادة والإبهار وتلقى المعلومة بطريقة سهلة محببة للأطفال وهو منهج لتقديم القيم الأخلاقية للأبناء في إطار كوميدي استعراضي غنائي مبهج.



العرض من تأليف مي فهمي، ملابس وماسكات هبة توفيق، استعراضات شيري المصري، أغاني وموسيقى هشام زيتون، مخرج منفذ محمد البرشومي، إخراج الفنان إيهاب مبروك، وبمشاركة الشباب يحيي حسن، يحيي عرفه، جهاد محمد