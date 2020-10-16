في الخوخة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:30 م
الفجر السعودي
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال
الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020 م، ضخ 330,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000
لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى
أماكن التخلص منها.
ويأتي ذلك في
إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز
لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة
التي يمر بها.