ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال سبتمبر

كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، عن زيادة مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 1.9 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل زيادة 0.6 بالمائة في الشهر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سوف تشهد زيادة بنسبة 0.7 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وبالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني مبيعات السيارات وقطع الغيار، فقد ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق له.





وارتفعت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنحو 3.6 بالمائة خلال الشهر الماضي، كما زادت مبيعات محطات الوقود والملابس بنسبة 1.5 بالمائة و11 بالمائة على التوالي.





أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنحو 5.4 بالمائة خلال الشهر المنصرم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





وخلال الربع الثالث من العام الجاري، تراجعت مبيعات التجزئة بنحو 3.6 بالمائة مقارنة مع الربع السابق.