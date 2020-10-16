الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، من حسم صفقة هدف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وتوصل مسؤولو الدراويش لاتفاق شبه نهائي مع عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، للتوقيع معه لحراسة مرمى الفريق بالموسم الجديد.


وكان عامر، واحدًا من ضمن الأهداف التي يسعى الأهلي لضمها سواء بالانتقالات الماضية والحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى، في ظل رحيل شريف إكرامي إلى صفوف بيراميدز سبورت.


ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الناديين، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل وضع اللمسات النهائية على الصفقة وانضمام الحارس لتدريبات ناديه الجديد.



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