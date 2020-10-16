مصرع 5 مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع أمن الدقهلية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي ٥ مسجلين خطر ومطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، مصرعهم اليوم الجمعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال الحملة الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية بالدقهلية على مركز المنزلة لضبط للخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات بأماكن اختباء،عدد من المسجلين خطر والمطلوبين أمنا في نطاق مركز المنزلة.

ووجه مدير الأمن بإعداد حملة أمنية مكبرة لضبطهم إلا أنه عند باقتراب القوات من أماكن اختباء العناصر الخطرة وشعورهم بهم قاموا بإطلاق وابل من النيران على قوات الأمن فقامت القوات بالرد على مصدر النيران.

وأسفرت المواجهه بين المسجلين خطر وقوات الأمن عن مقتل ٥ أشخاص وبالفحص تبين أنهم مسجلين خطر ومطلوبين على ذمة عدد من القضايا منها قتل وشروع في قتل وسرقة بالإكراه وحمل أسلحة بدون ترخيص كما اشتهروا داخل نطاق المركز بإثارة الرعب والبلطجه بين الأهالي.

وتم التحفظ على الجثث والأسلحة التي بحوزتهم على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع 5 مسجلين بوابة الفجر الفجر

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