نادي برازيلي بالدرجة الثانية يعلن تولي سكولاري المهمة الفنية

تولى المدرب السابق للمنتخب البرازيلي، لويس فيليبي سكولاري، مديرا فنياً لنادي كروزيرو المنافس بدوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم مساء أمس الخميس.





وذكر النادي في بيان :"إدراكا لمدى الحاجة إلى التعافي في منافسات الدرجة الثانية، اتفق مجلس الإدارة على تعيين لويز فيليبي سكولاري مدربا للفريق حتى عام 2022."





وتجدر الإشارة إلى أن سكولاري سبق له تدريب كروزيرو في عامي 2000 و2001.





وقال سكولاري /71 عاما/ عبر مقطع فيديو :"سأتواجد هنا من أجل بذل قصارى جهدي إلى جانب أصدقائي، من خلال معرفتي (بالنادي)."





وكان سكولاري قد قاد البرازيل للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الخامسة في نسخة 2002، كما قاد المنتخب البرتغالي للوصل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2004) قبل أن يخسر أمام نظيره اليوناني صفر / 1