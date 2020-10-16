نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:14 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
مصطفى صابر
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أصيب التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك بفيروس كورونا بعد توجهه إلى احدي المستشفيات القريبة من مطار الدار البيضاء، لإخذ مسحة سريعة، والتي تظهر نتيجتها بعد ثمان ساعات.


وسيواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي الاحد المقبل، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي، والتي ستجري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.


كما انضم فرجاني ساسي إلى بعثة الزمالك في فندق الإقامة بالدار البيضاء مساء امس الخميس، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي.


ووصل فرجاني، إلى مطار الدار البيضاء، قادما من تونس، للإنتظام في معسكر الفريق استعداداً للمواجهة المقبلة.


وسادت حالة من اللغط حول مخالطة فرجاني، لاحد المصابين بفيروس كورنا، خلال تواجده في معسكر المنتخب التونسي مؤخراً.

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