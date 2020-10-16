عاجل.. السيسي يتفقد معدلات العمل بالطرق الجديدة شرق القاهرة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل اليوم الجمعة.



