عاجل.. السيسي يتفقد معدلات العمل بالطرق الجديدة شرق القاهرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل اليوم الجمعة.

ووجه الرئيس السيسي، بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها.

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