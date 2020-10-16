ارتفاع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال أغسطس

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الجمعة، أن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بلغ 21.9 مليار يورو خلال أغسطس الماضي وفقاً للقراءة المعدلة موسمياً، مقابل 19.3 مليار يورو سجلت في الشهر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن فائض منطقة اليورو سوف يتراجع إلى 18.1 مليار يورو في نفس الفترة.





وبحسب البيانات، فإن صادرات منطقة اليورو صعدت بنحو 2 بالمائة لتصل إلى 176.5 مليار يورو في أغسطس الماضي.





كما شهدت الواردات في منطقة اليورو زيادة بنحو 0.5 بالمائة لتسجل مستوى 154.6 مليار دولار.





وفي بيانات منفصلة،





وبحلول الساعة 9:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1711 دولار.