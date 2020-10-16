" محمد فراج يعلن عن موعد عرض الصندوق الأسود "رمفيش حاجة إسمها صح وغلط













وعلق "فرج" علي البوستر قائلاً : "مفيش حاجة إسمها صح وغلط في اللي هو عاوزه وبس "الصندوق الأسود 28 أكتوبر بالسينيمات ".









يشار إلي أن فيلم" الصندوق الأسود" سيعرض قريباً في دور العرض ويشارك في تمثيل الفيلم كل من منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، اخراج محمود كامل، سيناريو احمد وهيثم الدهان.









ويشارك محمد فراج أيضاً في مسلسل "تقاطع طرق" الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما الرومانسية ويشارك في بطولته كلاً من منى زكي، سيد حجاب، أمينة خليل، مايان السيد، أحلام الجريتلي، محمد ممدوح، وأخرون، .

نشر الفنان محمد فراج بوستر فيلمة "الصندوق الأسود" وذلك للإعلان والترويج للفيلم عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".