تنمية المشروعات: الإقبال على معرض تراثنا يتحدث عن نفسه (فيديو)

قال الدكتور سمير عبدالمجيد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، إن معرض تراثنا في نسخته الثانية المنعقدة حاليا تطور بشكل كبير عن النسخة الأولى بالعام الماضي، حيث زاد عدد العارضين، والجمعيات المشاركة عن معرض 2019.





وأشار "عبدالمجيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على زيارة المعرض حتى تم مد فترة المعرض يومين، معلقا: "الإقبال على المعرض يتحدث عن نفسه"، لافتا إلى أن المعروضات الموجودة بالمعرض تمثل كل محافظات الجمهورية.





وأضاف أن افتتاح الرئيس السيسي للمعرض عامين متتاليين، وحرص قرينته والمسئولين على زيارة المعرض دليلا على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وتفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى الوزير جولة في جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في المعرض، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج والوزارة.









وأكدت الوزارة في بيان، مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، على مساحة تصل لحوالي 250 مترًا يضم منتجات لـ 3 تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتي قام البرنامج بدعمها.







