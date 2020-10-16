تنمية المشروعات: الإقبال على معرض تراثنا يتحدث عن نفسه (فيديو)
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:10 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سمير عبدالمجيد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، إن معرض تراثنا في نسخته الثانية المنعقدة حاليا تطور بشكل كبير عن النسخة الأولى بالعام الماضي، حيث زاد عدد العارضين، والجمعيات المشاركة عن معرض 2019.
وأشار "عبدالمجيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على زيارة المعرض حتى تم مد فترة المعرض يومين، معلقا: "الإقبال على المعرض يتحدث عن نفسه"، لافتا إلى أن المعروضات الموجودة بالمعرض تمثل كل محافظات الجمهورية.
وأضاف أن افتتاح الرئيس السيسي للمعرض عامين متتاليين، وحرص قرينته والمسئولين على زيارة المعرض دليلا على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى الوزير جولة في جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في المعرض، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج والوزارة.
وأكدت الوزارة في بيان، مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، على مساحة تصل لحوالي 250 مترًا يضم منتجات لـ 3 تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتي قام البرنامج بدعمها.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أن مشاركة التكتلات الاقتصادية في المعرض ستساعد في عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها، لافتا إلى أن المشاركة ستساعد أيضًا في ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل، حيث يمثل تكتل التلى بشندويل 11 عارضة يعمل معهن ما يقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذى يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.
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