الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على رفع توصية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجهاز الكرة، من أجل تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.


وتسعى لجنة التخطيط، للحفاظ على خدمات علي لطفي حارس مرمى الفريق، وإضافة موسمين في عقده، لينتهي عام 2024 بدلًا من عام 2022.


ومن المنتظر أن يتم تعديل عقد الحارس بعد تمديده، ورفع قيمة راتبه السنوي والحصول على مبلغ 5 ملايين في الموسم الواحد، بدلًا من 3 ملايين جنيهًا.


ويأتي قرار التخطيط، من أجل الحفاظ على اللاعب خاصةً بعد رحيل شريف إكرامي حارس الفريق والانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم الجديد.

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