الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية قبل مواجهة الوداد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس.


وأجرت بعثة الأهلي أمس مسحة جديدة في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، غدا السبت، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».


وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.


وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل ٤٨ ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.


ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء غد السبت، على مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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