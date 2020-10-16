الأحد.. افتتاح العرض المسرحى "ريسايكل" بمسرح الطليعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "ريسايكل" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل ١٨ أكتوبر الجارى، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .



العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة  برئاسة الفنان شادى سرور، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الثلاثاء، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا لمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما  ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت  اثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.



"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير .

أخبار تهمك

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ ساعة و 28 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعة الا ربع

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ أقل من ساعة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

03:27 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي