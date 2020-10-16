الأحد.. افتتاح العرض المسرحى "ريسايكل" بمسرح الطليعة









تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "ريسايكل" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل ١٨ أكتوبر الجارى، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .













العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الثلاثاء، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا لمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت اثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.











