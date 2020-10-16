خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020 برقم العداد وطرق الدفع عبر petrotrade.com.eg

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:50 م
فاتورة الغاز الطبيعي 2020
فاتورة الغاز الطبيعي 2020
Advertisements

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020 برقم العداد وطرق الدفع عبر petrotrade.com.eg

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020 ، تتصدر محركات البحث الآن عقب إعلان منذ دقائق معدودة شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، انتهاء مهلة تسجيل قراءة العداد إلكترونيا منتصف ليل أمس الخميس 15 أكتوبر 2020 للشهر الحالي، وذلك تفعيلا لقرارات الاحترازية ومنع قارئي العدادات والمحصلين من الذهاب للمنازل لقراءتهم، وفي المقابل تم إطلاق ما يقرب من 12 طريقة لتسجيل القراءة، ناهيك عن وسائل الاستعلام الإلكترونية المتعددة، ووسائل الدفع أيضا، وفي الموضوع التالي نقدم لكم تغطية شاملة عن فاتورة الغاز الطبيعي.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020
أتاحت شركة بتروتريد  طرق الاستعلام عن فواتير الغاز من خلال العديد من الطرق عبر موقعها الرسمي أبرزها رقم العداد على مدار اليوم، نعرضها لكم عبر الخطوات التالية:

- فتح موقع الشركة petrotrade عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- أدخل رقم العداد المكون من 8 أرقام.
- في النهاية اختر اعرض وسوف تظهر لك قيمة فاتورتك كاملة.

قراءة عدادات الغاز
أطلق شركة الخدمات البترولية أكثر من 12 طريقة لتسجيل قراءة العدادات في الموعد المحدد منذ يوم 1 إلى 15 من كل شهر، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة بالضغط هنا واختيار أيقونة تسجيل قراءة
- كما يمكن تحميل تطبيق الموبايل (اضغط هنا)
- التسجيل من خلال الرقم المختصر 1122 أو 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
- كذلك عن طريق  محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
- أو من خلال تطبيق موبايل ماي فوري أو  تطبيق موبايل جوميا .
- التسجيل بالطرق التقليدية عبر فروع الشركة.

دفع فواتير الغاز
كيفية دفع فاتورة الغاز إلكترونيا مع أكثر الأسئلة شيوعا منذ يوم 6 وحتى نهاية كل شهر، لذا قدمت الشركة أيضا طرق وتسهيلا لدفع الفواتير بخلاف الطرق المعتادة للتسديد في الفروع، فعلى سبيل المثال.

- التسديد عبر خدمات الدفع الفوري وهي  فوري، مصاري، بي، ممكن، ضامن، خدماتي، أمان، والت، فون كاش.

- الدفع عن طريق البريد المصري

- التسديد عن محفظات البنك الأهالي وبنك مصر

- الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020 برقم العداد وطرق الدفع عبر petrotrade.com.eg

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاتورة الغاز الطبيعي 2020 برقم العداد فاتورة الغاز الطبيعي 2020 الغاز الطبيعي 2020

أخبار تهمك

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ 34 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ أقل من ساعة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 4 ساعات

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

فاتورة الغاز شهر مايو 2019 | عبر موقع شركة بتروتريد | الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت

بتروتريد | رابط موقع "Petrotrade" لقراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وطريقة دفع الفاتورة عبر رابط الموقع الرسمي بعد قرار (إيقاف مرور المحصلين)

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي 2020| خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز petrotrade.com

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى بتروتريد.. وتعرف على تحذيرات شركة الغاز

موقع ادخال قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد.. تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

باقي يومان.. 3 طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

03:27 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي