خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020 برقم العداد وطرق الدفع عبر petrotrade.com.eg





الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020 ، تتصدر محركات البحث الآن عقب إعلان منذ دقائق معدودة شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، انتهاء مهلة تسجيل قراءة العداد إلكترونيا منتصف ليل أمس الخميس 15 أكتوبر 2020 للشهر الحالي، وذلك تفعيلا لقرارات الاحترازية ومنع قارئي العدادات والمحصلين من الذهاب للمنازل لقراءتهم، وفي المقابل تم إطلاق ما يقرب من 12 طريقة لتسجيل القراءة، ناهيك عن وسائل الاستعلام الإلكترونية المتعددة، ووسائل الدفع أيضا، وفي الموضوع التالي نقدم لكم تغطية شاملة عن فاتورة الغاز الطبيعي.





الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2020

أتاحت شركة بتروتريد طرق الاستعلام عن فواتير الغاز من خلال العديد من الطرق عبر موقعها الرسمي أبرزها رقم العداد على مدار اليوم، نعرضها لكم عبر الخطوات التالية:





- فتح موقع الشركة petrotrade عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- أدخل رقم العداد المكون من 8 أرقام.

- في النهاية اختر اعرض وسوف تظهر لك قيمة فاتورتك كاملة.





قراءة عدادات الغاز

أطلق شركة الخدمات البترولية أكثر من 12 طريقة لتسجيل قراءة العدادات في الموعد المحدد منذ يوم 1 إلى 15 من كل شهر، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:





- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة بالضغط الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة بالضغط هنا واختيار أيقونة تسجيل قراءة

- كما يمكن تحميل تطبيق الموبايل ( كما يمكن تحميل تطبيق الموبايل ( اضغط هنا

- التسجيل من خلال الرقم المختصر 1122 أو 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

‏ - كذلك عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.

- أو من خلال تطبيق موبايل ماي فوري أو تطبيق موبايل جوميا .

- التسجيل بالطرق التقليدية عبر فروع الشركة.





دفع فواتير الغاز

كيفية دفع فاتورة الغاز إلكترونيا مع أكثر الأسئلة شيوعا منذ يوم 6 وحتى نهاية كل شهر، لذا قدمت الشركة أيضا طرق وتسهيلا لدفع الفواتير بخلاف الطرق المعتادة للتسديد في الفروع، فعلى سبيل المثال.





- التسديد عبر خدمات الدفع الفوري وهي فوري، مصاري، بي، ممكن، ضامن، خدماتي، أمان، والت، فون كاش.





- الدفع عن طريق البريد المصري





- التسديد عن محفظات البنك الأهالي وبنك مصر





- الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي



