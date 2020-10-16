"تعد على حقوقنا".. صرخات لخريجي كليات العلوم بسبب قرار لوزيرة الصحة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
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انتشرت موجة من الغضب من خريجي كليات العلوم في جمهورية مصر العربية وذلك عقب قرار وزيرة الصحة بتكليف الصيادلة في الأماكن الخاصة بخريجي كليات العلوم وذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.

وقام "العلميين" بتفعيل الهشتاج التالي وذلك تعبيراً منهم عن الغضب بسبب قرار تكليف الصيادلة في الأماكن الخاصة بخريجي كلية العلوم حيث كتبوا وعلقوا قائلين:
"حظر_الصيادلة_من_التكليف_في_تخصصات_العلميين" 
" لا_لتعدي_الصيادلة_على_حقوق_العلميين"
"أماكن _العلميين_خط_احمر_يا_هالة_زايد"

يشار إلى أنه بسبب امتلاء الصيدليات بالصيادلة في المستشفيات الحكومية وعدم وجود أمر تكليف للعلميين ووجوده للصيادلة، جاء قرار تكليف الصيادلة الدفعة الأخيرة منذ يومين في الأماكن الخاصة بخريجين كليات العلوم وهي كالتالي:
1- هيئه الرقابة النووية وهيئة الطاقة الذرية محل الفيزيائيين. 
2- هيئه سلامة الغذاء والدواء في أماكن عمل الكيميائيين والميكروبيولوچيين. 
3-إداره الرصد البيئي مكان علماء البيئة (خريجين علوم البيئة)
4-التحاليل الطبية مكان الكميائيين والبيولوجيين 
5- تحاليل المياه مكان الكيميائيين والميكروبيولوجيين
6- السلامة والصحة المهنية مكان خريجيين علوم بيئة وعلوم كيميا وبيولوجي وفيزياء
7-سلاح الحرب الكيميائية والبيولوچية مكان الكيميائيين والبيولوچيين. 
8-مراكز البحث العلمي مكان العلماء اخصائيين العلوم. 

يذكر أنه تم التعدي على كثير من أماكن عمل الأخصائيين العلميين وهذا ظلم كبير في حق العلميين وفي حق المهن العلمية وفي حق المواطن ومخالف لقانون ١٢٠ لسنة ٨٣ فالمهن العلمية ليست بلعبة تعطوها لمن تشاؤون وإنما هي عمود أساسي في مجالات كثيرة منها البحثية والطبية والصناعية والبيئية والزراعية وغيرها.

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وزيرة الصحة بوابة الفجر الفجر

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