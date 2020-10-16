"مياه المنيا" تعلن عن تركيب 1100 قطعة موفرة بالمصالح الحكومية والمدارس

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تركيب ١١٠٠ قطعة موفرة للمياه بالمصالح الحكومية والمدارس.





وأضاف «الشهاوي»، أن التركيب شمل عددا من القطع بديوان عام المحافظة والشباب والرياضة وعددا من المدارس والمطاحن والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كما تم عمل بروتوكول بين الشركة القابضة ووزارة التنمية المحلية لتغطية كافة المساجد والكنائس الأهلية بالقطع الموفرة على مستوى المحافظة.



