مرتفع جوي يضرب شمال البلاد.. والأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.





وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في ساعات الأولى من الصباح علي وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، مشددة علي توخي الحذر أثناء قيادة السيارات.





وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد تتأثر بمنخفض السودان الموسمي.





وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة أن شمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس مائل للحرارة بينما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.





وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبري والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشرقية ووسط سيناء مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع والرياح جنوبية غربية الي شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



