كلوب يصف صفقات إيفرتون بـ"المثالية"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول صفقات إيفرتون خلال سوق الانتقالات بـ"المثالية" وأشاد بتعاقد نادي إيفرتون مع الكولومبي خاميس رودريجيز.


وجاءت تصريحات المدرب الألماني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل "ديربي" ليفربول الذي يخوضه فريقه أمام إيفرتون السبت، في مستهل منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال كلوب: "لا يمكن أن أكن لكارلو أنشيلوتي احتراماً أكثر من هذا، إنه شخص رائع، حين سمعت أنه يتعاقد مع إيفرتون قلت لنفسي ?إنه التحدي الجديد?" بالنسبة لليفربول.


وتابع: "أجروا صفقات مثالية هذا الصيف، عثروا بكل دقة على اللاعبين الذين يحتاجونهم للتحسن وصنعوا فريق كرة قدم جيد".


وأضاف كلوب: "لديهم لاعبون من مستوى عالمي على الجانبين، مع وجود ريتشارليسون وخاميس رودريغيز، إلى جانب ألان في الوسط، إنه فريق جيد جداً وستكون مباراة مثيرة للغاية". 


أخبار تهمك

الأهلي يُعدل عقد نجمه من أجل تمديده

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

منذ ساعة الا ربع

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 5 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ 34 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

نقل فرجاني ساسي للمستشفي في المغرب بعد نتيجة فيروس بكورونا

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيلا جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

03:27 م

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي