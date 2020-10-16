كلوب يصف صفقات إيفرتون بـ"المثالية"

وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول صفقات إيفرتون خلال سوق الانتقالات بـ"المثالية" وأشاد بتعاقد نادي إيفرتون مع الكولومبي خاميس رودريجيز.









وجاءت تصريحات المدرب الألماني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل "ديربي" ليفربول الذي يخوضه فريقه أمام إيفرتون السبت، في مستهل منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وقال كلوب: "لا يمكن أن أكن لكارلو أنشيلوتي احتراماً أكثر من هذا، إنه شخص رائع، حين سمعت أنه يتعاقد مع إيفرتون قلت لنفسي ?إنه التحدي الجديد?" بالنسبة لليفربول.









وتابع: "أجروا صفقات مثالية هذا الصيف، عثروا بكل دقة على اللاعبين الذين يحتاجونهم للتحسن وصنعوا فريق كرة قدم جيد".









وأضاف كلوب: "لديهم لاعبون من مستوى عالمي على الجانبين، مع وجود ريتشارليسون وخاميس رودريغيز، إلى جانب ألان في الوسط، إنه فريق جيد جداً وستكون مباراة مثيرة للغاية".







