الصناعات الغذائية تكشف استعداتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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قال حسن فندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إنه على الرغم من تأثر معظم القطاعات الصناعية من تبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلا أن قطاع الصناعات الغذائية كان أقل تأثرا بذلك.

وأوضح فندى - في تصريحات اليوم/الجمعة - أنه رغم بداية الموجة الثانية للوباء العالمي والتي ظهرت في عدد من البلدان الأورربية والأجنبية إلا أن الوضع في مصر في حيز السيطرة والاحتواء.. مشيرا إلى أن القطاع الغذائي مستعد لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

ولفت إلى أن المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا، ستساهم في زيادة الاستثمار بالقطاع الصناعي ورفع معدلات الانتاج وزيادة النمو بعدد من القطاعات.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي مؤخرا الخاص بخفض الفائدة من 9.25% للايداع و10.25% للاقراض إلى 8.75%و 9.75% جاء استكمالا لأهم المبادرات التي أطلقت مؤخرا والذي يساهم بنسبة كبيرة في تقليل تداعيات الفيروس، فضلا عن مبادرة تمويل 100 مليار جنيه والتي ساهمت في تشجيع الصناعة المحلية بجانب إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة متناقصة 5% و8% بفائدة متناقضة للمشروعات الكبيرة.. منوها بأنه مع استمرار إطلاق مثل هذه المبادرات ستساهم فى تحسين المناخ العام والتوسع والنهوض بالقطاع الصناعي nللتشجيع على الاستثمار به.

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