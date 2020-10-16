رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:33 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
Advertisements
يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم بعض الصفقات الهامة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.


وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هناك بعض المحاولات من جانب بعض رجال الأعمال، لحسم صفقة التعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، للحصول على توقيعه بالصيف.


وأضاف المصدر: "بعض رجال الأعمال المحبين للنادي، عرضوا على مجلس الخطيب، التدخل وحسم الصفقة مع تحمل جزء من راتبه السنوي داخل الفريق".


وتابع: "الأهلي طلب تأجيل الملف لحين الانتهاء من مباراة الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أن مدرب الفريق لم يطلب ضم اللاعب حتى الآن".



وكان الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، وافق على رحيل مهاجمه السوري لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، مع أنباء تشير إلى دخول الزمالك في الصفقة قبل تراجعه بسبب مطالب اللاعب المادية.

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 17 ساعة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ومعلق مُحايد للقاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

01:31 م

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

12:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي