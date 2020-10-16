رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم بعض الصفقات الهامة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.









وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن هناك بعض المحاولات من جانب بعض رجال الأعمال، لحسم صفقة التعاقد مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، للحصول على توقيعه بالصيف.









وأضاف المصدر: "بعض رجال الأعمال المحبين للنادي، عرضوا على مجلس الخطيب، التدخل وحسم الصفقة مع تحمل جزء من راتبه السنوي داخل الفريق".









وتابع: "الأهلي طلب تأجيل الملف لحين الانتهاء من مباراة الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أن مدرب الفريق لم يطلب ضم اللاعب حتى الآن".













وكان الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، وافق على رحيل مهاجمه السوري لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، مع أنباء تشير إلى دخول الزمالك في الصفقة قبل تراجعه بسبب مطالب اللاعب المادية.



