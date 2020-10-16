تفوق محدود على الرجاء.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية؟ (تقرير)

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الرجاء الرياضي المغربي، يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على استاد "المركب الرياضي محمد الخامس" في الدار البيضاء.





وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة فريق ماميلودي صنداونز في الدور ربع النهائي للبطولة، بينما صعد فريق الرجاء على حساب نظيره مازيمبي الكونغولي.





الزمالك يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق الرجاء في المغرب ليقترب من التأهل للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية قبل موقعة الإياب في مصر يوم 24 من أكتوبر الجاري، ويتسلح الفارس الأبيض بتفوقه التاريخي على الأندية المغربية لحسم المباراة ضد الرجاء يوم الأحد المقبل.





تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية





الزمالك تقابل مع 9 أندية مغربية طوال تاريخه في 24 مواجهة رسمية في البطولات العربية والإفريقية، حقق 13 انتصارا، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وسجل لاعبوه 34 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفا.





أكثر الأندية المغربية التي واجهت الزمالك فريقي المكناسي والرجاء المغربي والتقي كل منهما مع الفارس الأبيض في 4 مباريات، يليهما الوداد والفتح الرباطي بـ 3 مباريات، بينما التقي بطل مصر مع المغرب الفاسي واتحاد طنجة وحسنية أغادير والجيش الملكي ونهضة بركان في مباراتين مع كل فريق.





جمعت الزمالك 19 مباراة مع الأندية المغربية في البطولات الإفريقية (10 في دوري أبطال إفريقيا – 8 في الكونفيدرالية الإفريقية – 1 في السوبر الإفريقي)، فاز في 11 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات، سجل 27 هدفا، واستقبلت شباكه 13 هدفا.





بينما تقابل الزمالك مع الأندية المغربية في 5 مباريات بالبطولات العربية فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 17 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.





تاريخ مواجهات الزمالك ضد الرجاء:





الزمالك تقابل مع فريق الرجاء المغربي في 4 مباريات سابقة، فاز في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في مثلها، وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.





أول مواجهة بين الزمالك والرجاء كانت في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب، وفاز الفارس الأبيض بهدف تامر عبد الحميد في لقاء الإياب وتوج بآخر ألقابه في البطولة الإفريقية، حيث لم يتوج باللقب منذ ذلك التاريخ.





تكررت المواجهة بين الزمالك والرجاء عام 2005 في البطولة العربية، وفاز ذهابا 2-0، وخسر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.



