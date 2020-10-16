مصرع شخص طعن نفسه بآلة حادة بالمنيا



وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بقيام «ا. ر. ح – 20 سنه»، لا يعمل، مقيم بمنطقة الطراد بمدينة مغاغة، بالتخلص من حياته بطعن نفسه، بآلة حادة، بسبب خلافات أسرية مع شقيقه.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



وعلى جانب آخر قرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا إخلاء سبيل مزارع بكفالة مالية 5 آلاف جنيه على ذمة القضية لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع السلاح داخل منزله.



وترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز بني مزار برئاسة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز وبإشراف العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، من إلقاء القبض علي فلاح يدعى "س.ع" 44 سنة مقيم بقرية الجرنوس التابعة لدائرة المركز لإدارتة ورشة لتصنيع السلاح داخل منزلة وبتفتيش مسكنة عثر على 2 فرد خرطوش وبندقية آلية وأدوات تصنيع السلاح، وتم تحريز المضوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



تخلص شخص من حياته بطعن نفسه بآلة حادة بسبب خلافات أسرية في المنيا.