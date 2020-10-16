تاريخ متكافئ مع الوداد.. حكاية 21 مواجهة جمعت الأهلي مع الأندية المغربية بالبطولات الإفريقية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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صدام ناري تنتظره الجماهير العربية سيجمع بين فريق الأهلي ونظيره الوداد الرياضي المغربي، يوم السبت، الموافق 17 أكتوبر الجاري، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يدخل مباراة الوداد بقيادة فنية للمدرب الجنوب إفريقي موسيماني والذي يسعي بقوة للثأر من الفريق المغربي الذي كان سببا في الإطاحة به خلال الثلاث نسخ الماضية من البطولة القارية خلال قيادته لفريق ماميلودي صنداونز، ويتطلع للعودة من المغرب بنتيجة إيجابية تقربه من الصعود للنهائي الإفريقي والمنافسة على اللقب.

في المقابل يتطلع فريق الوداد المغربي لاستغلال عامل الأرض وتحقيق فوز مريح على فريق الأهلي قبل موقعة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري في مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية المغربية:

تقابل النادي الأهلي مع 5 أندية مغربية في 21 مباراة سابقة بالبطولات الإفريقية، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفا.

أكثر الأندية المغربية التي واجهت الأهلي هو فريق الوداد المغربي وتقابل معه في 8 مباريات سابقة، يليه فريق الرجاء الرياضي في 6 مباريات، بينما تقابلت أندية الأولمبيك البيضاوي، والدفاع الجديدي، والمغرب التطواني مع المارد الأحمر في مباراتين لكل فريق، والتقي فريق الجيش الملكي مع الفريق الأهلاوي في مباراة وحيدة.

أول مباراة جمعت الأهلي مع الأندية المغربية كانت في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1984 ضد فريق الأولمبيك البيضاوي (كلاس كازابلانكا)، وفاز المارد الأحمر 3-1 ويعد هذا الانتصار الأكبر للمارد الأحمر على أندية المغرب، وفي مباراة الإياب فاز الفريق الأهلاوي بهدفين دون رد.

بينما آخر مواجهة جمعت الأهلي مع أندية المغرب كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 ضد فريق الوداد المغربي، وخسر المارد الأحمر بهدف دون مقابل وتوج بطل المغرب بلقب البطولة الإفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي:

الأهلي التقي مع فريق الوداد المغربي في 8 مباريات طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولات الإفريقية، حقق الفوز في مباراتين، وخسر مثلهما، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، سجل لاعبو الأحمر 8 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أول لقاء جمع الأهلي والوداد كان في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011، وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 3-3، 1-1.

 وتكرر الصدام بين الفريقين مجددا عام 2016 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي ، بينما فاز المارد الأحمر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وفي نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017 التقي الفريقين في 4 مباريات، بواقع مباراتين في دور المجموعات وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة واحدة 2-0، ثم في النهائي وتعادل الفريقين ذهابا 1-1 وفاز بطل المغرب بهدف نظيف في لقاء الإياب وحصد لقب البطولة.

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