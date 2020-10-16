دعم صناعة الدواء وتداول الأقطان.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

طرح وحدات سكنية



أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، شملت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفى ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75مترا مربعا، و90 مترا مربعا، حسب الطلب الفعلي، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120 مترا مربعا، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.



مصلحة الخزانة العامة وسك العملة



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 19.92 فدان على الطريق الشرقي ببني سويف - المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة، هذا بالإضافة إلى الموافقة بصورة مبدئية على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود، لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع المقبل، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار يقضي في مادته الأولى بأن تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها.



زيادة حصة محافظة دمياط في شركة "دمياط للأثاث"



ووافق المجلس أيضا الموافقة على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارا من 1 7 2020، وذلك حتى 30 6 2021، كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد، هذا إلى جانب الموافقة على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50.41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية، وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.



تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية



ووافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.



دعم صناعة الدواء



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تم عقد اجتماع لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وذلك بحضور وزيرتي الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس المجلس التصديرية للأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائب رئيس الصندوق.



منصة مصر الرقمية



كما عقد مدبولي اجتماعا لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب العام، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.



إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية



كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، حيث أكد على أهمية الإسراع بتنفيذ المنظومة بهدف التوصل لرقم قومي لكل عقار، من أجل حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة وتقليل المخالفات والتعديات، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.



تداول الأقطان



وعقد مدبولي اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل منظومة تداول الأقطان ومشروع كيما الضخم بأسوان، ومحلج الفيوم المطور.



مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات



وتابع مدبولي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير"، وذلك بحضور مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل مؤشرات الأداء المالي للربع الأول من العام المالي 2020 - 2021، وخطة عمل مبادرة "اتكلم مصري"، وكذلك اجتماعه مع وزير الموارد المائية والري، لاستعراض عدد من ملفات العمل مثل خطط الاستفادة من مياه المصارف الزراعية، وجهود حماية وتطوير شواطئ بورسعيد، وتطوير واحة سيوة.



مشروعات الطرق والنقل



وعقد رئيس الوزراء أيضا اجتماعا مع وزير النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها، كما عقد اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتحفيز الصناعة الوطنية، حيث شدد على سداد جميع الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها قبل نهاية العام، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرنس من جانب وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن اجتماع لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانىء، وذلك بحضور وزراء المالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس هيئة الصادرات والواردات، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.



مصر في 150 سنة



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد ألقى كلمة، خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، سرد خلالها ما حدث لمصر على مدار الـ150 سنة الماضية، وما هي العوامل التي ساهمت في الأوضاع الحالية، وما يتم حاليا بمصر من تصحيح للمسار والرؤية للمستقبل القريب، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الست الماضية، بهدف تصحيح المسار من خلال حجم ضخم من المشروعات بتكلفة أكثر من 4 تريليونات جنيه، ذلك بالإضافة إلى متابعته مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي والبذور ذات الجودة العالية، والذى يأتي تنفيذه وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كارت الخدمات الحكومية



وحضر رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المصرية للاتصالات، لتسوية المبالغ المستحقة بينهما، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تسوية النزاعات وفض التشابكات المالية بين الجهات والشركات الحكومية دون اللجوء للتقاضي، كما شهد مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بشأن استخدام "كارت الخدمات الحكومية" الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، والثاني لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الثاني وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول مبادرة "علاقات ثقافية" التي تتم من خلال التعاون بين وزارة الثقافة وعدد من سفارات الدول الأجنبية، لإثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة.



لقاء مدبولي ووزير الخارجية العراقى



أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد التقى وزير خارجية العراق، بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وسفير العراق لدى مصر، وأكد على محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 10 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020: