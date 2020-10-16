التخطيط العمراني: التحول الرقمي سيحكم السيطرة على كل قطعة أرض (فيديو)

قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن التحول الرقمي سيحكم السيطرة على كل قطعة أرض، حيث لأول مرة يكون هناك مخطط تفصيلي للأراضي وكافة المعلومات عنها.





وأشار "غيث"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن تقنين وضع العقارات المخالفة يرفع من قيمتها، ويعطيها الفرصة للتزود بكل المرافق، مؤكدا أن مخطط التنمية الشاملة هو العلاج الحقيقي لتحسين وضع العمران، ومواجهة العشوائيات.





وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أن المخالف لا يضر نفسه فقط، بل يضر ايضا المواطن الملتزم ويشوه الشكل العمراني، لافتا إلى أنه لأول مرة يكون في مصر مخططات عمرانية عن القرى والنجوع.





قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن نسب التخفيضات في قيمة التصالح على مخالفات البناء وصلت من 35 % إلى 50 % بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء على المواطنين.





وأضاف "نور الدين"، خلال تصريحات صحفية، وفرنا مواقع إلكترونية لتقديم المستندات والحصول على المعلومات لتوفير عملية التصالح للمواطنين.





استطرد محافظ كفر الشيخ، تخفيض سعر المتر إلى 50 جنيها في القرى زاد نسبة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.



