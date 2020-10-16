مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم بساحل جدة

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لقي اثنان مصرعهما، وأصيب شخصان آخران بإصابات متفاوتة ما بين حرجة وبسيطة، إثر تصادم سيارة على طريق الساحل قبل كوبرى السنابل جنوب محافظة جدة.



ووفقًا لعاجل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم الجمعة، بوقوع حادث تصادم سيارة على طريق الساحل، وعلى الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني "معتز الباشا" إلى موقع البلاغ.



وأضاف أبوزيد، أنه تم تسجيل أربع حالات بينها حالتا وفاة، وحالة إصابتها حرجة، وحالة إصابتها بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، كما تم نقل الحالة الحرجة لأقرب منشأة صحية.