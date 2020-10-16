الكشف عن مواعيد وأماكن الزيارة والصلاة في الروضة

Advertisements

كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن أماكن ومواعيد الدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.



وشددت الوكالة على أهمية وجود تصريح فعال عبر تطبيق اعتمرنا للدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.



وقالت شؤون المسجد النبوي، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: يكون الدخول من خلال نقاط الفرز التالية:



ساحة باب السلام رقم 1 للرجال (للزيارة).



ساحة باب بلال رقم 38 للرجال (للروضة).



ساحة باب عثمان رقم 24 للنساء (للروضة).



وأضافت أن الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما 11880 زائرًا في اليوم الواحد، بينما الطاقة التشغيلية للصلاة في الروضة الشريفة للرجال 1650 مصليًا في اليوم الواحد.



وتابعت أن دخول المصلين من الرجال للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة على 4 فترات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب.



بينما سيكون دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبيل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول 900 مصلية في اليوم الواحد.



وأوضحت الوكالة أنه سيستمر تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز.



وأضافت أيضًا أنه سيستمر إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.