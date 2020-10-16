موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ومعلق مُحايد للقاء

كشفت قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن معلق مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، مساء السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وحددت الشبكة القطرية، قناة beIN Sports HD7 لنقل أحداث المباراة المرتقبة، مع تعيين التونسي عصام الشوالي للتعليق على مجرياتها.









ويأتي تعيين الشوالي كمعلق محايد بين الطرفين، حسب سياسة القناة لعدم تحيز المعلق لطرف دون الآخر، خاصةً مع حساسية اللقاء وصعوبته.









ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد البيضاوي، مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.