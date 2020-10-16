محمد جاد عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو يحيي ذكرى اللواء احمد الفولي في ملعب On time مع شوبير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حل محمد جاد عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو ورئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال للتسويق وإدارة المشروعات، ضيفاً ببرنامج ملعب  On time مع الإعلامي أحمد شوبير من أجل إحياء ذكرى اللواء أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى لـ تايكوندو.


وكشف محمد جاد عن بداية علاقته باللواء أحمد الفولي قائلا :" كانت بداية معرفتي باللواء احمد الفولي عندما دخلت الادارة الرياضية واللافت انني كنت اشارك في انتخابات الاتحاد في قائمة ضده ،وتعرفت عليه عند انضمامي للاتحاد المصري للتايكوندو كـ عضو مجلس ادارة في 2012".


وأضاف محمد جاد :"ثم تبنى اللواء أحمد الفولي فكرة وجود جيل جديد من الكوادر الشبابية في ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو واعطى فرصة لمجموعة من الشباب في المجلس منهم أنا وايضا الكابتن محمد شعبان وكان حينها عضو مجلس ادارة في الاتحاد المصري".


كما أكد محمد جاد أن اللواء أحمد الفولي كان مؤمنا بأهمية دور الشباب في المجال الرياضي ويردد دائما هذه الجملة:"انا بعمل اللي عليا قدام ربنا .. وانا بحطوكوا على الطريق وانتو توصلوا".


واستطرد محمد جاد حديثه عن اللواء احمد الفولي بأنه اعتلى العديد من المناصب الهامة منها عضو مجلس ادارة في اتحاد الدراجات عام 1985و وعضو الاتحاد المصري للتايكوندو عام 1996، وفي 2000 كان نائب رئيس البعثة المصرية في سيدني ثم في 2001 اصبح رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وفي 2004 حصدت  مصر في التايكوندو على اول ميدالية أولمبية.


وشدد محمد جاد الى ان منذ انتخاب اللواء احمد الفولي كـ رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو في  2004 اصبحت رياضة التايكوندو في مكانة اخرى، مشيرا الى ان احمد الفولي اصبح ايضا رئيساً لاتحاد العربي  ونائب رئيس الاتحاد الرياضي لالعاب التضامن الاسلامي.


ولفت محمد جاد الى ان اللواء احمد الفولي تتدرج في العديد من المناصب حتى وفاته وظل رئيس الاتحاد الافريقي بالتزكية لسنوات ، لافتا انه لم يترشح احد امامه ولا يوجد له منافس.


اما عن سر ابتسامة اللواء احمد الفولي التي لم تفارق وجهه ، بحسب وصف الاعلامي احمد شوبير ، صرح محمد جاد :"رغم ان اللواء احمد الفولي مر بصعوبات في حياته إلا أنه كان مبتسما ومتفائلا دائما ، وكذلك في خلافاته مع الاخرين ورحل ولم يؤذي اية شخص رغم ما يمتكله من قوة وسلطة ، وكان يتقبل الاعتذار بصدر رحب واتضح ذلك في خلافاته الاخيرة مع شخصيات عامة".


وعن إنجازات القارة الافريقية في عهد احمد الفولي ، اشار محمد جاد الى ان افريقيا حصلت على العديد من الميداليات وايضا من مواقفه الشخصية النبيلة انه ترك الاتحاد العربي للسيد ادريس هلالي ، وكان ذلك بسبب المسؤولية الكبيرة التي حملها على عاتقيه وحالته الصحية التي كانت لا تسمح بالسفر لفترات طويلة .


وفي ختام كلمته ، وجه محمد جاد رسالة للعالمين في مجال الرياضي بأن لابد من تكريم احمد الفولي بعد رحيله من خلال الاستفادة منه وتطبيق على ارض الواقع ما تعلمه الجميع منه والسيرعلى نهجه وخلق قصص نجاح لاجيال جديدة لكي يظل اسمه محفوراً في قلوبنا.

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