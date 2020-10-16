بعد توقف دام 7 أشهر.. أول صلاة جمعة في مساجد المغرب

تفتح مساجد المغرب اليوم الجمعة، أبوابها أمام المصلين في أول صلاة جمعة، بعد توقف دام 7 أشهر بسبب جائحة كورونا، التي أدخلت البلاد في حالة طوارئ صحية.

وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، تعميم خطبة موحدة في جميع المساجد التي تم فتحها.

ووجهت الوزارة رسالة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية تضمنت نص الخطبة الموحدة، طالبة منهم "تبليغها عاجلا إلى جميع خطباء المساجد المفتوحة"، و"حثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها، حذفا أو إضافة بأي وجه من الوجوه".

كما دعتهم إلى "إخبار مديرية المساجد بكل مخالفة لهذه التعليمات، عند الاقتضاء".

وأعلنت الوزارة، الثلاثاء الماضي، عن رفع عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف مسجد، وإقامة صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة.

وكان المجلس العلمي الأعلى في المغرب، قد أقر في مارس الماضي، بضرورة إغلاق المساجد أمام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد، مع استمرار رفع الأذان، وذلك إثر ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

ويبلغ عدد المساجد في المغرب 53 ألفا، أغلقت جميعها في مارس الماضي للتصدي لانتشار الوباء، وفي منتصف يوليو الماضي، أعيد فتح 5 آلاف مسجد، بدون إقامة صلاة الجمعة فيها.