"كسر الباب أسلوبهم".. سقوط عصابة سرقة السيارات بأكتوبر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات، للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر، عن قيام عاطلَين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير مباحث الجيزة، تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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