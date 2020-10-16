نائلة جبر تعلن إنشاء دار إيواء لضحايا الإتجار في البشر (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن مصر تهتم بمواطنيها وتحميهم من أي صورة للاستغلال، منوهة بأن هناك أطفال يتم تهريبهم للخارج وخاصة إيطاليا استغلالا للقانون الإيطالي الذي يسمح بإيداعهم في دار إيواء حتى سن معين ثم اعطائهم حق العمل. 

وأشارت "نائلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك أسر مصرية تستغل هذه النقطة وتقوم بإرسال أولادها إلى أيطاليا، موضحة أنهم وضعوا مادة في القانون 82 لسنة 2016 لقانون منع الهجرة غير الشرعية للحد من هذه الظاهرة.

وأضافت أنهم خصصوا خطوط ساخنة حتى يتمكن أي مصري يتعرض للاستغلال من التواصل معهم لتقديم المساعدة له، معلنة أنهم ينشأون دار إيواء بالتعاون مع وزارة التضامن لضحايا الاتجار في البشر. 

وكرم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبات الفيوم الفائزات في المسابقة الفنية للهجرة غير الشرعية ويمنح كل طالب جهاز تابلت وشهادة تقدير لكل طالب بوزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والسفيرة نائلة جبر من وزارة الخارجية وممثلي عن منظمة الهجرة، كما تم منح شهادة تقدير لمديري التربية البيئية والسكانيه بالمديريات المشاركة في المسابقة بمحافظات (الفيوم - كفر الشيخ -البحيرة - الغربية - اسيوط)

حيث فازت الطالبة داليا خالد على محمد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، والطالبة هاجر عيد شعبان حسن بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، على مستوى المحافظات المشاركة فى المسابقة البحثية حول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين.

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